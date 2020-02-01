В Свердловской области метеорологи предупреждают о неблагоприятной обстановке в регионе

17:43 | 14.02.2020

Фото: yandex.ru

В Свердловской области объявлено предупреждение о смоге.



Уральцев оповещают о неблагоприятных метеорологических условиях (НМУ) первой степени опасности. Это означает сочетание определенных факторов, таких как штиль, туман, ветер неблагоприятного направления, которые способствуют накоплению загрязняющих веществ в атмосферном воздухе.



Пресс-служба Уральского гидрометцентра отмечает, что предупреждение продлится с 20:00 14 февраля до 20:00 17 февраля.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»