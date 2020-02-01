В Екатеринбурге закрывается «Салют»

17:25 | 14.02.2020

Фото: Антон Гуськов

В Екатеринбурге завершает свою работы старейший кинотеатр уральской столицы «Салют». Как сообщали в кассах, с завтрашнего дня он уже будет закрыт для зрителей.



Последний сеанс в «Салюте» начался в 15:30. Завершающим фильмом стали «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн». Каких-либо специальных объявлений ни в здании кинотеатра, ни на его сайте не было.



Напомним, что о закрытии кинотеатра «Салют» стало известно еще в мае прошлого года. Местные жители сначала не поверили в решение чиновников, однако всё же 14 февраля оказалось последним рабочим днем кинотеатра.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»