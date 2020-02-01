Состав баскетбольного клуба УГМК пополнился олимпийской чемпионкой Бреанной Стюарт

Бреанна Стюарт

Баскетбольный клуб УГМК подписал соглашение с нападающей сборной США Бреанной Стюарт.Ещё буквально неделю назад, с 6 по 9 февраля 2020 года, Бреанна Стюарт выступала за сборную США в рамках проходившего в Сербии олимпийского отборочного турнира. В составе команды США она приняла участие в двух матчах. В среднем нападающая проводила на паркете около 17 минут, набирая по 10 очков, делая 3 подбора и 3 передачи.27 августа 1994 годаСиракьюс (штат Нью-Йорк, США)1.93нападающийСШАолимпийская чемпионка (2016), чемпионка мира (2014, 2018), чемпионка WNBA (2018), серебряный призер Евролиги (2019), серебряный призер чемпионата России (2019), MVP чемпионата мира (2018), лучший игрок WNBA (2018), MVP финала WNBA (2018), участница Матча всех звезд WNBA (2017, 2018)с 2016 «Сиэтл Шторм» (США)2016-2018 «Шанхай» (Китай)2018-2019 «Динамо» (Курск)