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17:04 | 14.02.2020

Фото: wbasketnews.wordpress.com

Состав баскетбольного клуба УГМК пополнился олимпийской чемпионкой Бреанной Стюарт

Баскетбольный клуб УГМК подписал соглашение с нападающей сборной США Бреанной Стюарт.

Ещё буквально неделю назад, с 6 по 9 февраля 2020 года, Бреанна Стюарт выступала за сборную США в рамках проходившего в Сербии олимпийского отборочного турнира. В составе команды США она приняла участие в двух матчах. В среднем нападающая проводила на паркете около 17 минут, набирая по 10 очков, делая 3 подбора и 3 передачи.

Состав баскетбольного клуба УГМК пополнился олимпийской чемпионкой Бреанной Стюарт

Бреанна Стюарт

Дата рождения: 27 августа 1994 года
Место рождения: Сиракьюс (штат Нью-Йорк, США)
Рост: 1.93
Амплуа: нападающий
Гражданство: США

Главные достижения: олимпийская чемпионка (2016), чемпионка мира (2014, 2018), чемпионка WNBA (2018), серебряный призер Евролиги (2019), серебряный призер чемпионата России (2019), MVP чемпионата мира (2018), лучший игрок WNBA (2018), MVP финала WNBA (2018), участница Матча всех звезд WNBA (2017, 2018)

Предыдущие клубы:
с 2016 «Сиэтл Шторм» (США)
2016-2018 «Шанхай» (Китай)
2018-2019 «Динамо» (Курск)

© «Вечерние ведомости»

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