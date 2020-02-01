Для многоэтажной застройки Цыганскому поселку в Екатеринбурге изменили статус

16:24 | 14.02.2020

Фото: uralweb.ru

В мэрии Екатеринбурге завершились общественные обсуждения по поводу изменения статусов двух территорий – Цыганского поселка на ВИЗе и квартале улиц Сыромолотова, 40-летия Комсомола и Рассветной.



На данный момент территория Цыганского поселка носит статус индивидуальной жилой застройки, а участок на ЖБИ предназначен для комплексного развития. На общественных обсуждениях большинством голосов статус обоих участков изменили на Ж-5 – многоэтажную жилую застройку. Благодаря такому статусу застройщики приобрели законные основания для избавления территории в Цыганском поселке от частных домов для дальнейшего строительства высоток.



Напомним, что местные жители не довольным таким раскладом, они даже выходили на митинг, чтобы выразить свое несогласие. Им пообещала помочь уполномоченная по правам человека в регионе Татьяна Мерзлякова. Помимо этого, представитель мэрии заявил, что дома у жителей Цыганского поселка застройщики выкупят по рыночной цене, а от тех, кто не хочет продавать свою недвижимость, отстанут.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»