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16:00 | 14.02.2020

Этим летом Екатеринбург начнет избавляться от тесных маршруток

С лета 2020 года столица Урала начнет избавляться от тесных маршруток, курсирующих по популярным направлениям. Об этом заявил вице мэр Екатеринбурга Алексей Бубнов.

Убрать с городских улиц автобусы, которые вмещают всего по 16-18 человек, могут с помощью новых правил для пассажирских перевозчиков. Изменения будут стимулировать использовать более вместительный транспорт на маршрутах. По словам Бубнова, также постепенно будут ужесточаться правила к конкурсной документации для повышения качества услуг.

Добавим, что этим летом администрация Екатеринбурга проведет торги, в которых будут участвовать только средний и большой классы автобусов.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»

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