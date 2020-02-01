Этим летом Екатеринбург начнет избавляться от тесных маршруток

16:00 | 14.02.2020

С лета 2020 года столица Урала начнет избавляться от тесных маршруток, курсирующих по популярным направлениям. Об этом заявил вице мэр Екатеринбурга Алексей Бубнов.



Убрать с городских улиц автобусы, которые вмещают всего по 16-18 человек, могут с помощью новых правил для пассажирских перевозчиков. Изменения будут стимулировать использовать более вместительный транспорт на маршрутах. По словам Бубнова, также постепенно будут ужесточаться правила к конкурсной документации для повышения качества услуг.



Добавим, что этим летом администрация Екатеринбурга проведет торги, в которых будут участвовать только средний и большой классы автобусов.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»