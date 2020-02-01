Обвиняемый в резонансном ДТП на Малышева жалуется на бессонницу в СИЗО

15:19 | 14.02.2020

Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

Сегодня, 14 февраля, Свердловский областной суд отклонил апелляционную жалобу на решение Ленинского райсуда о продлении срока ареста Владимира Васильева, обвиняемого в резонансном ДТП на улице Малышева, в результате которого погибли два человека. Об этом сообщили в пресс-службе облсуда.



По данным ГИБДД, 4 августа в 5:55 Васильев за рулем KIA Rio двигался по улице Малышева в сторону Московской и на перекрестке столкнулся с машиной SsangYong, а потом врезался в автомобиль такси Uber, стоявший на перекрестке на запрещающий сигнал светофора. От удара такси столкнулось с Toyota, которая в свою очередь отлетела в Volkswagen. В результате ДТП погибли водитель и пассажир такси.



Сегодня Васильев принимал участие в судебном заседании посредством конференц-связи, он хотел, чтобы его перевели под домашний арест. Как рассказала жена погибшего в аварии Ирина Алферова, обвиняемый заявил, что его мучает сильная бессонница в камере следственного изолятора. Именно по этой причине ему нельзя оставаться в СИЗО.



Свердловский облсуд не счел довод Васильева убедительным, поэтому обвиняемый останется в СИЗО до 1 апреля.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»