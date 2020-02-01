Екатеринбургский театр кукол переедет в «Колизей» на время ремонта «родного» здания

14:21 | 14.02.2020

Фото: yandex.ru

Екатеринбургский театр кукол переедет на время ремонта здания, расположенного по улице Мамина-Сибиряка. Временно он будет находиться в здании бывшего кинотеатра «Колизей».



Как рассказала заведующая литературно-драматургической частью театра Мария Зырянова, на данный момент ведется подготовка временной площадки. Планируется, что спектакли там начнут показывать уже в мае. А последний спектакль в «родном» здании на Мамина-Сибиряка будет показан 29 апреля.



Добавим, что «Колизей» станет не единственной площадкой кукольного театра на время ремонта – спектакли также будут давать в Камерном театре, на малой сцене ТЮЗа, в ДК ВИЗ и ЦК «Урал». Кроме того, около 10 спектаклей заморозят на время ремонта из-за того, что для них обязательно нужно использование гидравлического оборудования и специальные кубы, которыми оборудована только сцена кукольного театра.



Ожидается, что театр сможет вернуться в отремонтированное здание осенью 2021 года.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»