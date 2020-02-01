На Среднем Урале выявили картель, зарабатывавший на питании школьников

13:55 | 14.02.2020

Фото: yandex.ru/images

На Среднем Урале раскрыли картель, зарабатывавший на рынке услуг по организации питании школьников. Как сообщили в Тюменском УФАС России, с 2017-го по 2019-й годы картель, в который входили три компании: «Комбинат общественного питания», «Азбука питания» и «Социальное питание», заключил 30 контрактов и заработал более 150 миллионов рублей.



В УФАС также рассказали, что участники данного картеля пользовались определенной стратегией: компании совместно подавали заявки на торги и не снижали начальную максимальную цену контракта либо же снижали, но на незначительную величину. Так, в случае участия в торгах независимых участников компании торговались и существенно снижали начальную максимальную цену контракта.



Сейчас делом занимается прокуратура. За нарушение статьи УК РФ «Ограничение конкуренции» участникам грозит до семи лет лишения свободы.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»