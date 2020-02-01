Столица Урала может получить звание города трудовой славы

13:34 | 14.02.2020

Уральская столица претендует на звание «Город трудовой славы». Мэрия уже подготовила всё необходимое для подачи заявки: собраны архивные документы, снято видео, готова презентация и выпущена брошюра.



Как заявил первый замглавы Екатеринбурга Александр Ковальчик, присвоение почетного звания возродит в городе интерес к военным подвигам. Ведь именно на Урал во время Великой Отечественной войны были эвакуированы более 100 предприятий.



Напомним, что 16 января законопроект о городах трудовой славы приняли в первом чтении. А сегодня, 14 февраля, завершается внесение правок. После принятия закона столица Урала отправит заявочный пакет в Заксобрание Свердловской области и губернатору Евгению Куйвашеву. Они должны будут подписать документы и передать заявку президенту, который направит ее в комитет «Победа». Именно в комитете решится, достоин ли Екатеринбург почетного звания.



Добавим, что подать заявку также планируют Нижний Тагил и Каменск-Уральский.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»