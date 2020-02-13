Начальник сельской управы в Белоярском городском округе попался на взятке

12:52 | 14.02.2020

В Белоярском городском округе по материалам прокуратуры возбуждено уголовное дело по факту получения взятки начальником Косулинской сельской управы. На чиновника пожаловался мужчина, который в ходе личного приема в Белоярской межрайонной прокуратуре сообщил о фактах вымогательства взятки.



По результатам проведенной прокуратурой проверки установлено, что мужчина в 2018 году был осужден по ст. 119 УК РФ (угроза убийством), ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью). Судом ему назначено наказание в виде обязательных работ сроком на 300 часов, он был направлен для отбытия наказания в Косулинскую сельскую управу. Однако в сельсовете в счет фактического отбытия уголовного наказания ему предложили «заплатить».



Прокуратура передала материалы в территориальный отдел Следственного комитета РФ. Подразделением УФСБ России по Свердловской области совместно с подразделением СУ СК РФ в феврале 2020 года факт получения взятки в размере 21 тысяч рублей был зафиксирован, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



По материалам прокуратуры следственными органами возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 290 УК РФ («Получение должностным лицом взятки за незаконные действия»). Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле Белоярской межрайонной прокуратуры.

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