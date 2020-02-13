Скончался пострадавший от взрыва на «Русском хроме», уголовное дело переквалифицируют на более тяжкое

12:26 | 14.02.2020

Фото: yandex.ru

Сегодня утром в Первоуральске скончался Евгений Никонов, который пострадал от взрыва на подстанции вспомогательного цеха «Русского хрома 1915». Следователи решают вопрос о переквалификации уголовного дела на более тяжкое.



Напомним, инцидент на предприятии произошел 13 февраля в 08:30 утра. Из-за взрыва пострадали три работника электроцеха. В результате произошедшего следователи возбудили дело по ч. 1 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда). Однако, в следствие новых обстоятельств, представители власти думают о переквалификации дела на ч.2 ст.143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека). Максимальная мера наказания – до 4 лет лишения свободы.



Пресс-служба первоуральской больницы добавила, что еще две пострадавшие женщины сейчас находятся в тяжелом состоянии.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»