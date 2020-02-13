Новости дня
11:58 | 14.02.2020
Фото: eanews.ru
Власти Екатеринбурга пообещали больше не размещать обсерваторы в черте города
По его словам, соответствующая информация пришла из горздрава. Депутат предполагает, что такое решение согласовано с минздравом.
Киселев напомнил, что вопрос размещения пункта обсерватории в Екатеринбурге подняли депутаты на минувшем заседании гордумы. Ответом на вопрос о размещении обсерваторов в месте высокой плотности населения, стало решение главы администрации города от 2017 года. Что значит, что размещение граждан КНР в санатории «Бодрость» обусловлено установленными правилами и инструкциями, продиктованными «сверху».
Киселев отмечает, что поднятый вопрос не в компетенции главы управления здравоохранения Демидова, однако он делал все, чтобы обеспечить безопасность. На вопрос, почему мэр города Александр Высокинский не переиздал приказ об обсерваторах, ответа не последовало.
Напомним, что пребывание китайцев на территории «Бодрости» продолжается еще неделю. Площадку на Изоплите подготовили на всякий случай, но очевидно, она после принятого сегодня решения задействована не будет.
Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»
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