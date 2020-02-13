Два детсада Екатеринбурга перешли в муниципальную собственность

11:35 | 14.02.2020

Фото: yandex.ru

Мэрия Екатеринбурга инициировала передачу двух дошкольных учреждений в собственность города. Речь идет о детсадах на Братьев Быковых, 19а и Мельковской, 9а.



Пресс-служба горадминистрации отмечает, что процесс передачи произошел для обеспечения местами в детсадах детей младше трех лет.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»