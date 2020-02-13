В Каменске-Уральском прокуратура заинтересовалась больницей, из которой сбежал пьяный пациент

11:05 | 14.02.2020

Фото: yandex.ru

В Каменске-Уральском из приемного покоя сбежал пациент. Сейчас делом занимаются следственный комитет и прокуратура.



Инцидент произошел в ночь на 12 февраля. Известно, что мужчину с полинейропатией скора помощь отвезла сначала в одну больницу, а потом в другую. В приемном покое второго медучреждения пациента оставили без присмотра на каталке, чем он воспользовался и сбежал. Мужчина слез с каталки и пополз по снегу, так как идти он не мог. В пресс-службе регионального минздрава сообщили, что больной вел себя агрессивно и ругался бранными словами.



Произошедшим заинтересовались сначала следователи, которые выясняют качество и своевременность оказанной медицинской помощи. Сейчас они опрашивают работников скорой помощи, приемного покоя и очевидцев, сообщает СК РФ по Свердловской области. После следователей в учреждение с проверкой пришли и из прокуратуры. Представители власти запросили документы из горбольницы и станций скорой помощи, а также записи с камер видеонаблюдения, рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»