В Свердловской области госпитализировали ребенка с термическим ожогом

09:43 | 14.02.2020

Фото: oblgazeta.ru

На Среднем Урале вертолетом санавиации госпитализировали ребенка с термическим ожогом. Известно, что малыша транспортировали из Туринска.



Национальная служба санавиации отмечает, что вылет был выполнен накануне, 12 февраля.



В этот же день из Красноуральска в Екатеринбург госпитализировали еще одного свердловчанина с субарахноидальным кровоизлиянием.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»