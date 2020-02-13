В столице Урала ночью сгорели две иномарки

09:35 | 14.02.2020

Фото: yandex.ru

В Екатеринбурге сегодня ночью с разницей в 40 минут сгорели две иномарки – «Nissan Atlas» и «Audi Q5».



Диспетчеры зафиксировали вызов о первом инциденте в 23:35 по местному времени. На улице Калинина горел пикап «Nissan Atlas». Огонь повредил салон и кузов автомобиля. В тушении были задействованы десять спасателей на двух спецмашинах.



Второй инцидент произошел в 00:14 по местному времени. На улице Стахановской горел «Audi Q5». В результате происшествия поврежден кузов автомобиля. С огнем справились девять спасателей на двух спецмашинах.



Оба пожара были потушены в считанные минуты. О пострадавших не сообщается. Причины и обстоятельства произошедшего выясняются.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»