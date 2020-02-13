В Екатеринбурге разыскивают мужчину, пропавшего в прошлом году

09:09 | 14.02.2020

Фото: Поисковый отряд «Лиза Алерт»

Поисковый отряд «Лиза Алерт» возобновил поиски пропавшего в сентябре 2019 года 31-летнего Игоря Вячеславовича Байрамалова.



Приметы: рост 160 см, худощавое телосложение, короткие темно-русые волосы, карие глаза.



В качестве особых примет указаны тату на правой руке и шрам на лбу.



Если вам что-либо известно о местонахождении Игоря Вячеславовича, просим позвонить по номерам 8-800-700-54-52 или 112. Также вы можете сообщить информацию инфоргу ПО «Лиза Алерт» Юлии Зайке 8-904-163-99-57.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»