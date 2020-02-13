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00:03 | 14.02.2020

Фото: kzn.ru

В Каменске-Уральском прокуратура проводит проверку по сообщению об оказании ненадлежащей медпомощи

Прокуратура Каменска-Уральского проводит проверку по сообщению СМИ о неоказании надлежащей медицинской помощи 44-летнему мужчине. По словам сотрудников больницы, мужчина сам отказался от госпитализации и покинул её.

Как рассказали в пресс-службе прокуратуры, сейчас специалисты запросили документы из больницы. Кроме того, они изучают записи с камер видеонаблюдения.

По результатам проверки эксперты установят, имелись ли нарушения при оказании медпомощи.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»

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