Руководство дендропарка на Мира в Екатеринбурге обсудило с горожанами концепцию благоустройства

23:26 | 13.02.2020

Фото: Администрация города Екатеринбурга

Руководство МБУ «Дендрологический парк-выставка» встретилось с екатеринбуржцами и ответило на вопросы о концепции благоустройства рекреационной зоны в районе улиц Мира – Софьи Ковалевской – Первомайской в 2021 году, об этом рассказали в пресс-службе администрации города Екатеринбурга.



Прежде всего горожан волновали вопросы о судьбе зеленых насаждений и внешнего вида парка. Директор МБУ «Дендрологический парк-выставка» Светлана Раскостова заверила жителей, что благоустройство не предполагает вырубку растительности.



Также специалисты рассказали, что вмешательства в ландшафт дендропарка не предполагается. Благоустройство предполагает установку дополнительного освещения, малых архитектурных форм, обновление тропинок и устаревшей дренажной системы.



Следует отметить, что горожане ещё смогут повлиять на судьбу парка и внести предложения по благоустройству во время общественных обсуждений.



Напомним, Дендропарк на улице Мира был выбран территорией для благоустройства по итогам рейтингового голосования.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»