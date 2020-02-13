«Автомобилист» проиграл «Йокериту» в домашнем матче

22:54 | 13.02.2020

Фото: ХК «Автомобилист»

Хоккейный клуб «Автомобилист» проиграл финскому «Йокериту» со счетом 3:4 на матче в Екатеринбурге.



Три шайбы были забиты соперниками в первые два периода: два раза в ворота уральцев попал Оксанен и один раз Савинайнен. Далее екатеринбуржцы стали отыгрываться: шайбу забил Мэйсек, но гостям удалось забить четвертую шайбу. На последних минутах Мэйсеку и Кучерявенко удалось сократить счет до минимума.



Добавим, что следующую игру «Автомобилист» проведет 15 февраля в Минске с «Динамо».

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»