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22:54 | 13.02.2020
Фото: ХК «Автомобилист»
«Автомобилист» проиграл «Йокериту» в домашнем матче
Три шайбы были забиты соперниками в первые два периода: два раза в ворота уральцев попал Оксанен и один раз Савинайнен. Далее екатеринбуржцы стали отыгрываться: шайбу забил Мэйсек, но гостям удалось забить четвертую шайбу. На последних минутах Мэйсеку и Кучерявенко удалось сократить счет до минимума.
Добавим, что следующую игру «Автомобилист» проведет 15 февраля в Минске с «Динамо».
Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»
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