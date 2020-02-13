После повышения цен в екатеринбургском метро стало ездить на два миллиона пассажиров меньше

22:42 | 13.02.2020

Фото: transphoto.org

За год после повышения цен екатеринбургский метрополитен потерял два миллиона пассажиров.



Как передает портал Е1, статистика была представлена директором метрополитена Андреем Панаиотиди, об этом сообщил общественник Алексей Беззуб.



Так, в 2018 году метро воспользовались 47 млн 334 тысячи пассажиров, а в 2019 45 млн 392 тысячи пассажиров. При этом в 2018 году доход подземки составил 1 млрд 168 млн 839 тысяч рублей, а в прошлом году 1 млрд 280 млн 248 тысяч рублей.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»