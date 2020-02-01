На дороги к юбилею Екатеринбурга из областного бюджета выделят 207 миллионов рублей

20:02 | 13.02.2020

Фото: geo-sm.ru

На строительство дорог в Екатеринбурге к 300-летию города будет дополнительно выделено 270 миллионов из бюджета Свердловской области.



Сумма будет потрачена на работы в 2020 году. Как передает Znak.com, такое решение было принято сегодня на заседании кабмина.



Средства планируют потратить на строительство улицы Горького, которая должна соединиться с улицей Куйбышева, а также на проектирование улиц на ВИЗе-Правобережном.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»