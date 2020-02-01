В Серове полицейские возбудили уголовное дело по факту незаконного сбыта пороха

19:36 | 13.02.2020

Фото: МО МВД «Серовский»

В городе Серове Свердловской области в рамках проведения оперативно-профилактической операции «Арсенал» полицейские выявили факт незаконного сбыта взрывчатого вещества и хранения боеприпасов к нарезному оружию. Как сообщили в МО МВД «Серовский», отделом дознания было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 222 УК РФ.



Прибыв в дом к подозреваемому гражданину, сотрудники полиции обнаружили и изъяли порядка 20 патронов 16 калибра, гильзы от охотничьего ружья 16 калибра, приспособления для изготовления патронов, 7 патронов 12 калибра для гладкоствольного оружия и 10 патронов 5,6 калибра, 1 патрон калибра 9 мм для нарезного оружия. Кроме того, выяснилось, что мужчина сбыл более 200 граммов пороха своему знакомому, который и рассказал об этом полиции.



Следует отметить, что свердловчанин имеет судимости за кражу, грабеж, умышленное тяжкое телесное повреждение и убийство при превышении пределов необходимой обороны. На данный момент он заключен под стражу.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»