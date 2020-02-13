В Екатеринбурге образовались сильные пробки

18:44 | 13.02.2020

Фото: скриншот «Яндекс.Пробки»

В уральской столице образовались сильные заторы. Согласно сервису «Яндекс.Пробки», ситуация на дорогах оценивается на 8 баллов.



Так, сильнейшие заторы можно наблюдать на улицах Малышева, Декабристов, Фурманова, Куйбышева, Репина, Халтурина, Московской, Хохрякова, Восточной, Ленина, Розы Люксембург и других.



Ситуация на дорогах осложняется многочисленными ДТП. Аварии можно наблюдать на улицах Татищева, Таватуйской, Юлиуса Фучика и Объездной дороге.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»