В Екатеринбурге проходит фестиваль «Большая перемена»

18:33 | 13.02.2020

Фото: Администрация города Екатеринбурга

В уральской столице проходит фестиваль творческих возможностей педагогов «Большая перемена-2020». Как сообщили в пресс-службе городской администрации, сегодня, 13 февраля, прошел очередной тур конкурса на площадке Центра культуры «Урал».



Свои способности демонстрировали руководители, учителя, воспитатели, помощники воспитателей. В награждении принимали участие глава администрации Кировского района Александр Лошаков и начальник департамента образования Екатерина Сибирцева.



Во время фестиваля жители и члены жюри оценивали вокальное исполнение, хореографические постановки и качество подготовки участников фестиваля. Для выступлений участники наряжались в яркие костюмы разных народов.



Напомним, что впервые фестиваль «Большая перемена» состоялся в 2020 году. Финал конкурса состоится 2 марта 2020 года.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»