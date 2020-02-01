Власти Екатеринбурга проверили уборку снега в Октябрьском районе

18:13 | 13.02.2020

Фото: Администрация города Екатеринбурга

Власти уральской столицы в очередной раз проинспектировали зимнюю уборку в городе. На этот раз специалисты Комитета благоустройства выезжали на проверку в Октябрьский район.



Как рассказали в пресс-службе городской администрации, особое внимание эксперты уделили состоянию тротуаров и других пешеходных зон. Кроме того, они оценивали состояние нескоростных дорог обычного типа. В целом сотрудники Комитета уборкой снега остались довольны.



Подводя итоги инспекционной проверки качества зимней уборки территории Октябрьского района, заместитель председателя Комитета благоустройства Администрации города Екатеринбурга Владимир Капустин сказал, что замеченные комиссией недочёты типичны для всех районных служб благоустройства.



«Территория Октябрьского района, в том числе, и отдалённые жилые районы, содержится в соответствии с зимним регламентом уборки, – подытожил зампредседателя Комитета Владимир Капустин. – Радует, что дороги низкой категории и тротуары хорошо почищены от снега и наледи. Тем не менее, недостатки ещё есть. Районным коммунальным службам необходимо обратить особое внимание на своевременность вывоза сформированного в кучи снега, которые не должны закрывать обзор водителям автотранспорта. Также необходимо сосредоточиться на более эффективном использовании ручного труда при очистке объектов улично-дорожной сети. Все наши замечания имеют рабочий характер и, надеюсь, вскоре будут устранены».

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»