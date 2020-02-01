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17:53 | 13.02.2020

Облачно, почти без осадков: погода в Свердловской области и Екатеринбурге на выходные

В Свердловской области и Екатеринбурге предстоящие выходные окажутся облачными. Ожидается небольшое похолодание, сообщают синоптики уральского гидрометцентра.

В пятницу, 14 февраля, в Свердловской области ночью -7...-12 °С, днём -1...-6 °С. Облачно с прояснениями, небольшой, местами умеренный снег, изморозь. В Екатеринбурге ночью -7...-9 °С, днём -3...-5 °С. Облачно с прояснениями, небольшой снег.

В субботу, 15 февраля, в Свердловской области ночью -9...-14 °С, днём -2...-7 °С. Облачно с прояснениями, небольшой снег. В Екатеринбурге ночью -10...-12 °С, днём -4...-6 °С. Облачно с прояснениями, без существенных осадков.

В воскресенье, 16 февраля, в Свердловской области ночью -10...-15 °С, днём -2...-7 °С. Облачно с прояснениями, местами небольшой снег. В Екатеринбурге ночью -10...-12 °С, днём -4...-6 °С. Облачно с прояснениями, без существенных осадков.

Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»

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