Полковник из Екатеринбурга возглавил ОМВД по Режевскому району

17:31 | 13.02.2020

Фото: отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу

Начальник отдела полиции №3 УМВД России по Екатеринбургу полковник Константин Шуплецов отныне не занимает указанную должность. Он назначен врио начальника ОМВД России по Режевскому району. Ранее ОМВД Режа возглавлял Алексей Корелин.



Источник среди бывших сотрудников полиции Режа отмечают, что на должность руководителя также претендовал заместитель начальника полиции по оперативной работе ОМВД по Режевскому району Александр Черепанов.



Алексей Корелин возглавлял ОМВД Режа с декабря 2015 года.



Врио начальника ОП №3 УМВД по Екатеринбургу в настоящее время назначен Вадим Алексеев.

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