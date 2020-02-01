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17:31 | 13.02.2020
Фото: отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу
Полковник из Екатеринбурга возглавил ОМВД по Режевскому району
Источник среди бывших сотрудников полиции Режа отмечают, что на должность руководителя также претендовал заместитель начальника полиции по оперативной работе ОМВД по Режевскому району Александр Черепанов.
Алексей Корелин возглавлял ОМВД Режа с декабря 2015 года.
Врио начальника ОП №3 УМВД по Екатеринбургу в настоящее время назначен Вадим Алексеев.
© «Вечерние ведомости»
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