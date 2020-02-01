Каждый десятый свердловчанин живёт за чертой бедности

17:22 | 13.02.2020

Фото: Антон Вергун

Каждый десятый житель Свердловской области живёт за чертой бедности, и число бедных увеличивается. Такие данные на заседании областного правительства сообщил вице-губернатор Павел Креков.



В настоящий момент для улучшения положения граждан свердловские власти разрабатывают «социальный контракт», который будет заключаться с малоимущими. Он предполагает выдачу субсидий для открытия собственного дела, профессиональное обучение и иные меры, позволяющие гражданам выйти на самообеспечение.



В 2017 году 440,5 тыс. жителей региона получали доход ниже прожиточного минимума, который составляет около 10 тыс. рублей в месяц – это 10,2% населения области. В 2016 году процент бедных людей был меньше – 10,1% населения Свердловской области.



Согласно официальной статистике, в 2019 году в Свердловской области проживали 4,31 миллиона граждан, таким образом, за чертой бедности находятся более 380 тысяч уральцев.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»