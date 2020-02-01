16:45 | 13.02.2020

Фото: Катерина Якушева

В Екатеринбурге пройдёт финал Кубка России. Это решение было принято на заседании исполкома Российского футбольного союза (РФС), сообщает ТАСС.



В начале марта футбольный клуб «Урал» сыграют в Ярославле с местным «Шинником» в рамках 1/4 финала турнира. Также за право сыграть в финале сразятся «Химки» с «Торпедо», «Ахмат» с «Зенитом» и ЦСКА со «Спартаком».



Решающая игра турнира запланирована на 13 мая.



Напомним, Екатеринбург уже принимал финал Кубка России по футболу в 2012-м году. Тогда казанский «Рубин» обыграл московское «Динамо».

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»