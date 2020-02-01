Из горящего дома на Урале пожарные спасли двух человек

15:50 | 13.02.2020

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

Сегодня в Камышлове произошёл пожар в частном двухэтажном доме на улице Насоновская, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.



Информация о возгорании поступила на пульт диспетчера в 11:46. На место происшествия выехали семь человек личного состава на двух пожарных машинах. С помощью специальных масок из горящего помещения спасли двоих человек.



Площадь пожара составила три квадратных метра. В результате происшествия были повреждены стена и перекрытие дома. Информации о пострадавших нет.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»