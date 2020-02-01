В мае одну из школ Екатеринбурга закроют на ремонт

15:30 | 13.02.2020

В Екатеринбурге школу № 181 на Краснолесья, 22 закроют раньше, чем закончится учебный год. Ученики отправятся на дистанционное обучение уже 18 мая.



В пресс-службе департамента образования мэрии Екатеринбурга сообщили, что это решение приняли для того, чтобы успеть возвести пристрой на 600 мест. Его должны открыть для школьников уже в сентябре.



Напомним, в Краснолесье это единственная школа поблизости, поэтому в прошлом году спрос на места в ней превысил возможности здания. После многочисленных обращений родителей школа набрала 10 первых классов.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»