ФК «Урал» провёл заключительный матч на втором сборе в Пафосе

14:44 | 13.02.2020

Фото: футбольный клуб «Урал»

Накануне футбольный клуб «Урал» провёл заключительный контрольный матч на втором зимнем сборе в Пафосе. Команда встретилась с ивановским «Текстильщиком».



До середины первого тайма шла равная игра почти без опасных моментов. Позже «Урал» взял инициативу на себя, однако открыть счёт до конца первого тайма так и не удалось.



Лишь под конец встречи свердловчане забили гол. Николай Димитров с правого фланга навесил точно на голову Панюкову, а Андрей в одно касание отправил мяч в сетку.



Сегодня утром у футболистов «Урала» прошла восстановительная тренировка, после чего второй сбор завершился.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»