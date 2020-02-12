В Екатеринбурге ХК «Автомобилист» встретится с «Йокерит»

14:16 | 13.02.2020

Фото: Илья Родионов

Сегодня, 13 февраля, хоккейный клуб «Автомобилист» в Екатеринбурге проведёт встречу с хельсинским «Йокерит». Начало в 19:00.



Ранее команды противостояли друг другу десять раз, в результате чего образовалась ничья – «Автомобилист» и «Йокерит» одержали по пять побед. Однако уральцы имеют преимущество по количеству забитых голов – они забросили в ворота соперников 27 шайб, а в ответ получили только 23.



Сейчас «Автомобилист» занимает четвёртое место в турнирной таблице Восточной конференции и владеет 70 очками. Всего перед командой осталось шесть матчей, после чего начнётся плей-офф.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»