Мэрии Екатеринбурга придется ответить за 27 миллионов рублей, вырученных от продажи бывшего кинотеатра

14:20 | 13.02.2020

Фото: Андрей Альшевских

Депутат Государственной думы РФ Андрей Альшевских намерен поинтересоваться у администрации Екатеринбурга, на что были потрачены средства от продажи кинотеатра «Темп» на Уралмаше, который был продан в частные руки в 2016 году за 27 миллионов рублей. Впоследствии здание было снесено, на его месте будет построен высотный жилой комплекс.



«В свое время сити-менеджер Екатеринбурга Александр Якоб и компания передали развалины «Темпа» собрату – муниципальному кинотеатру «Салют». Не с целью спасения, а для последующей продажи. «Салют» миссию выполнил – благополучно избавился от земли с заброшкой. Вырученные средства директор ЕМУПа Сергей Федяков публично обещал потратить на благие цели – непосредственно на развитие вверенного кинотеатра и вдобавок соседнего «Колизея». Миновало несколько лет. «Колизей» закрыт. «Салют» доживает последние дни. Поинтересуюсь у мэрии, куда деньги за «Темп» разошлись», – рассказал Андрей Альшевских.



Снос бывшего кинотеатра начался 24 марта 2018 года , несмотря на то, что еще 13 марта в Управление государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от возмущенной общественности поступило заявление о включении сооружения в Единый государственный реестр памятников истории и культуры. У экспертов было 90 дней на вынесение вердикта, но новый собственник, не дождавшись, начал разбирать конструкции, сравняв здание с землей.



При этом еще летом 2012 года по запросу депутата Андрея Альшевских региональный «Научно-производственный центр по охране и использованию памятников истории и культуры» провел обследование здания, подтвердив, что оно имеет историко-культурную ценность.



Отметим, что по некоторым данным, отношение к новому жилому комплексу на Уралмаше имеет известный в Екатеринбурге владелец строительной компании «Уралбилдинг» Иван Кузнецов (холдинг Acons Group). Портал Е1.RU со ссылкой на источники также сообщал, что к будущему ЖК имеет отношение «Клевер Парк».





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