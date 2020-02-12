В ТЮЗе Екатеринбурга пройдёт спектакль «Мальчик в полосатой пижаме»

13:50 | 13.02.2020

Фото: tripadvisor.ru

Театр юного зрителя в Екатеринбурге приглашает зрителей на спектакль «Мальчик в полосатой пижаме», приуроченный к празднованию 75-й годовщины Великой Победы.



Авторами постановки по одноимённому роману Джона Бойна стали участники театральной студии «Фейерверк» средней школы № 167 и детского музыкального театра «Дебют» Екатеринбургской школы искусств № 15.



Постановку пройдёт на сцене малого зала ТЮЗа в пятницу, 14 февраля 2020 года в 13 часов.



Стоит отметить, что роман «Мальчик в полосатой пижаме» касается всеобщей памяти о трагических событиях холокоста. В основе произведения история дружбы еврейского мальчика и сына коменданта концлагеря. Друзья не догадываются о том, что на самом деле происходит вокруг, они – просто дети, которые хотят игр и общения, но оказываются в страшном для себя месте.



Спектакль посвящён всем погибшим в концлагерях и Международному дню памяти жертв Холокоста, который отмечают 27 января – в день освобождения лагеря Аушвиц-Биркенау.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»