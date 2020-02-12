В Первоуральске прокуратура в очередной раз наведалась в «Русский хром 1915»

12:27 | 13.02.2020

Фото: yandex.ru

Первоуральская прокуратура наведалась в АО «Русский хром 1915» в связи с травмированием работников на предприятии.



По предварительной информации, утром в помещении отдельно стоящей подстанции цеха пароснабжения произошло короткое замыкание электрооборудования. Возгорания и угрозы экологической безопасности нет, основные технологические процессы не нарушены. Однако в результате инцидента пострадали три работника электроцеха. Сотрудников госпитализировали, предположительно, с термическими ожогами 80% тела.



Делом заинтересовался прокурор Первоуральска Владимир Курочкин. Сейчас выясняются причины и обстоятельства произошедшего. Также в ходе следствия будет дана правовая оценка соблюдению требований федерального законодательства об охране труда на предприятии.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»