12:14 | 13.02.2020

Фото: yandex.ru

В Екатеринбурге построят детский хоспис. Строительство могут начать уже весной этого года. Стоимость проекта оценивают в 250 миллионов рублей.



Инициатором возведения медицинского учреждения стал депутат гордумы Тимофей Жуков. Он рассказал, что планируется создание 30-50 детских мест и оборудование мест для их родителей. Чиновник отметил, что финансироваться проект будет из частных пожертвований. Он предполагает, что стройка такого рода учреждения объединит представителей духовенства, верующих и светских граждан. Впоследствии каждый желающий сможет стать волонтером проекта.



Основная часть затрат — строительство нового здания, в котором детям смогут не только оказывать необходимую медпомощь, но и обеспечить комфортное проживание.



Проживание, конечно, для пациентов будет бесплатным. Оплачиваться оно будет либо за счет бюджета, либо за счет пожертвований. Располагаться хоспис будет на месте бывшего Игнатьевского женского скита Ново-Тихвинского монастыря.



Сообщается, что глава региона Евгений Куйвашев уже одобрил проект.



На данный момент в Екатеринбурге есть 15 мест для тяжелобольных малышей – на базе областной клинической детской больницы и в 9-й городской. Но отдельных детских хосписов и паллиативных учреждений у нас нет.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»