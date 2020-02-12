Одну из улиц Екатеринбурга перекроют на две недели

11:57 | 13.02.2020

Фото: yandex.ru

В столице Урала с 15 по 27 февраля перекроют улицу Кунарскую на Старой Сортировке. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Екатеринбурга.



В качестве причины указан ремонт теплотрассы в районе дома №5 Екатеринбургской теплосетевой компанией. По окончании работ АО «ЕТК» восстановит элементы нарушенного благоустройства.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»