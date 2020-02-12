На Урале планируют вернуть ТЭЦ для сжигания мусора

11:51 | 13.02.2020

Фото: yandex.ru

Заксобрание Свердловской области намерено вернуть возможность утилизации мусора путем сжигания.



Сейчас такой способ уничтожения мусора считается экологически небезопасным, однако поправки в областной закон «Об отходов производства и потребления» предлагают эту норму изменить и внести в нее существенное смягчение.



Также предлагается внести в закон понятие «вторичный энергоресурс», а законное горение мусора использовать в качестве выработки электроэнергии. Помимо прочего. Из понятия «отходы» предлагается исключить донный грунт, извлекаемый при очистке водоемов.



В пояснительной записке к законопроекту указывается, что соответствующие изменения в конце прошлого года были сделаны в федеральном законодательстве.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»