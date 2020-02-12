В Свердловской области изготовили ковчег с мощами святых

11:41 | 13.02.2020

Фото: yandex.ru

В Свердловской области изготовили ковчег с мощами Екатеринбургских святых. Создание вместилища приурочено к 135-летию Екатеринбургской епархии.



Как сообщает пресс-служба Екатеринбургской епархии, в ковчеге находятся частицы мощей 11 уральских святых: праведного Симеона Верхотурского, преподобномучениц Елисаветы Феодоровны и инокини Варвары, блаженного Косьмы Верхотурского, преподобного Арефы Верхотурского, преподобного Далмата Исетского, преподобного Василиска Сибирского, священномученика Константина Меркушинского, а также трёх священномучеников - Алексия Красноуфимского, Льва Красноуфимского и Александра Красноуфимского.



Напомним, епархия отметила свой 135 день рождения 11 февраля, в день Собора Екатеринбургских святых. Специально к праздникам, новая святыня была принесена в Храм-на-Крови. Ковчег с мощами выставлен возле иконы Собора Екатеринбургских святых и пробудет в храме до конца недели. Затем святыня побывает во всех приходах Екатеринбургской митрополии.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»