В Реже дети получили по пять тысяч рублей за отравление в школе

11:28 | 13.02.2020

Фото: yandex.ru

Режевская прокуратура взыскала компенсацию вреда в пользу учеников, отравившихся в столовой МАОУ «СОШ №2». Виновником инцидента стало ООО «Межрайонное базовое предприятие «Технолог», организующее питание детей.



Прокуратура Свердловской области сообщает, что в период с 11 по 14 октября 2019 года были госпитализированы восемь школьников с диагнозом «острая кишечная инфекция бактериальной этиологии». Согласно проверке, отравления случились из-за несоблюдения СанПиНа сотрудниками «Технолога».



В результате, к местному прокурору обратились родители четырех детей. Представитель власти направил в суд исковое заявление о защите нарушенных прав граждан в сфере охраны здоровья и взыскании с предприятия компенсации морального вреда.



В результате организация выплатила несовершеннолетним компенсацию в размере пяти тысяч рублей каждому.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»