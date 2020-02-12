Управляющую компанию из Екатеринбурга оштрафовали за сход снега на пенсионерку

11:09 | 13.02.2020

Фото: n1.ru

Управляющая компания «Квартал», обслуживающая дом № 9 по ул. Очеретина в Екатеринбурге (ЖК Западный»), оштрафована на 250 тысяч рублей за ненадлежащее содержание многоквартирного дома, повлекшее травмирование пенсионерки из-за схода снега.



Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, в ходе надзорных мероприятий установлено, что 6 января с кровли жилого дома по ул. Очеретина, 9 произошло падение снега на женщину пожилого возраста, 1932 г.р., которая получила телесные повреждения в виде ушибов, гематом головы, перелома ребер.



По результатам рассмотрения постановления прокуратуры Департаментом государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области ООО «УК «Квартал» оштрафовано на 250 тыс. рублей.



Кроме того, по данному факту органами полиции в настоящее время проводится доследственная проверка. В рамках проверки назначена судебно-медицинская экспертиза с целью определения степени тяжести причиненного вреда здоровью пострадавшей.

Проведение доследственной проверки находится на контроле прокуратуры Верх-Исетского района.

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