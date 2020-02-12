В Серове осуждена экс-сотрудница ГУФСИН за пьяное вождение

11:04 | 13.02.2020

Фото: yandex.ru

Серовский районный суд вынес приговор экс-сотруднице ФКУ «Исправительная колония № 8 ГУФСИН России по Свердловской области» Алене Овешковой.



Женщина признана виновной в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение в состоянии алкогольного опьянения Правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью, а также смерть человека).



Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, подсудимая работала в колонии с июля 2018 года по сентябрь 2019 года в должности старшего инспектора группы коммунально-бытового, интендантского и хозяйственного обеспечения.



Незадолго до увольнения Овешкова в состоянии алкогольного опьянения ехала за рулем «ВАЗ-21053» по автодороге «г. Серов – пос. Сосьва – пос. Гари» в сторону пос. Сосьва. Кроме женщины в машине находились владелец автомобиля, по совместительству сожитель подсудимой, и его мать. Пассажиры были пьяны и не пристегнуты.



В какой-то момент водительница, почувствовав себя участницей «Формулы-1», выехала на соседнюю полосу, где навстречу ей ехал «Форд Фокус». Пассажирами второй машины были подруга водительницы «Форда» и трое несовершеннолетних детей: один девяти лет и двое – 11-летних школьников. В машине законопослушных граждан все были пристегнуты.



В результате столкновения пострадали мать сожителя Овешковой и дочь водительницы «Форда». Сожитель виновницы ДТП, сидевший на переднем пассажирском, погиб на месте происшествия.



Суд назначил экс-сотрудницы исправительной колонии пять лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на один год. Также подсудимой придется выплатить владелице «Форда» 300 тысяч рублей компенсации морального вреда, причиненного ее дочери.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»