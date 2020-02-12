В Екатеринбурге запретят остановку транспорта еще на 10 улицах города

10:32 | 13.02.2020

Фото: yandex.ru

В первом полугодии 2020 года знаки «Остановка запрещена» и «Работает эвакуатор» появятся еще на 10 улицах столицы Урала.



Пресс-служба горадминистрации заявляет, что такие меры направлены на улучшение содержания и повышение пропускной способности улично-дорожной сети.



Ограничения будут действительны на следующих участках:



- улица Мамина Сибиряка (от проспекта Ленина до улицы Куйбышева);

- улица Семихатова (от улицы Михеева до улицы Чкалова);

- улица Михеева (от улицы Вонсовского до улицы Краснолесья);

- улица Старых Большевиков (от улицы Корепина до улицы Фронтовых Бригад);

- улица Толмачёва (от улицы Первомайская до переулка Почтовый);

- переулок Шалинский (от улицы Учителей до улицы Чекистов);

- улица Кузнечная (от проспекта Ленина до улицы Бажова);

- улица Латвийская (от улицы Хвойная до улицы Эстонская);

- улица Прибалтийская на всём протяжении улицы;

- дублёр улицы Машинной (от улицы Циолковского до улицы Саввы Белых).

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»