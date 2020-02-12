Власти Екатеринбурга потратят 20 миллионов рублей на цветы

10:08 | 13.02.2020

Фото: buketik66.ru

На портале госзакупок появилась информация о начале аукциона на закупку цветочной рассады администрацией Екатеринбурга. Начальная максимальная цена контракта – 19 597 767 рублей.



Рассада и «сопутствующие материалы» предназначены для оформления объектов, подведомственных муниципальному учреждению «Зеленстрой».



Город заказывает около 40 разновидностей цветов, большинство из которых – по десяткам тысяч экземпляров. Кроме того, закупаются семена календулы и настурции – 2,5 и 8,5 кг соответственно, а также 613 кубометров почвогрунта, 1 т белой мраморной крошки и 3 т крошки яшмы сургучной коричневого цвета.



Поставки рассады планируются с 15 мая по 30 июня, грунта – до 10 мая, а семян – в течение трех рабочих дней с момента заключения контракта. Аукцион закроется 26 февраля.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»