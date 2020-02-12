В столице Урала ночью сгорело частное предприятие

09:50 | 13.02.2020

Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

Ночью на Уктусе сгорела сауна, расположенная на первом этаже административного здания. Площадь возгорания составила 20 квадратных метров.



Диспетчеры зафиксировали вызов в 00:34 по местному времени. Огонь уничтожил парильное помещение, а также повредил межэтажное перекрытие, перегородки, внутреннюю отделку стен и потолка. На вызов выехали 25 спасателей на семи спецмашинах.



Все работы на месте происшествия завершены в 01:46 по местному времени. О пострадавших не сообщается. Причины возгорания выясняются.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»