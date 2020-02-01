Екатеринбургские спасатели провели соревнования по лыжным гонкам

19:39 | 12.02.2020

Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

Сегодня в Екатеринбурге на спортивной базе «Динамо» состоялись соревнования по лыжным гонкам среди пожарных и спасателей Свердловской области, об этом рассказали в пресс-службе ведомства.



Всего в старте приняли участие 120 лыжников, причем 9 из них являются заслуженными мастерами спорта по лыжным гонкам. Мужчины соревновались на дистанции в 5 км, а женщины на дистанции в 2,5 км.



Победителями соревнований стала команда 1-го пожарно-спасательного отряда (г.Екатеринбург), второе место заняли пожарные из 2-го отряда Нижнего Тагила, а третье место взяли пожарные Специального управления Федеральной противопожарной службы №5 из г. Новоуральска.



Добавим, что победителей и призеров соревнований поздравлял лично заместитель начальника ГУ МЧС по Свердловской области полковник внутренней службы Валерий Казаков.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»