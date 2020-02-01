Новости дня
19:16 | 12.02.2020
Фото: eco-rs.ru
В Екатеринбурге пройдет V Всероссийский конгресс «Промышленная экология регионов»
«Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев ориентирует нас на постоянный поиск эффективных, прорывных решений, направленных на улучшение экологической ситуации. Конгресс, как одна из составляющих этой системной работы, ежегодно становится площадкой для постановки задач и выработки наилучшего алгоритма решения. Сегодня мы видим, что у предприятий, особенно промышленных, растет запрос на специалистов в области экологии. В этой связи мы планируем собрать в рамках конгресса ведущие образовательные учреждения, в том числе из других регионов, которые представят свои компетенции в плане подготовки будущих экологов. А также пригласим предприятия, которые расскажут, какие именно специалисты сегодня нужны», – рассказал заместитель министра природных ресурсов и экологии региона Вячеслав Тюменцев.
Также в рамках конгресса специалисты будут обсуждать реализацию нацпроекта «Экология», вопросы переработки отходов, лесозаготовки и борьбы с фальсификатом.
Добавим, что в рамках конгресса пройдет экологический конкурс «Урал – территория зеленого роста».
Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»
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