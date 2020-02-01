В екатеринбургской мэрии обсудили, как помочь проблемным предприятиям

18:33 | 12.02.2020

Фото: Администрация города Екатеринбурга

Власти Екатеринбурга сегодня, 12 января, на очередном заседании комиссии по контролю за поступлением налогов и других обязательных платежей в муниципальный бюджет в горадминистрации обсудили, как помочь проблемным предприятиям и нацелили их руководителей на снижение убыточности, об этом рассказали в пресс-службе мэрии уральской столицы.



В заседании приняли участие руководители десяти убыточных предприятий и организаций, которые состоят на учете в Инспекции ФНС России по Ленинскому району города Екатеринбурга. Власти обсудили с ними вопросы финансово-экономического состояния и меры, принимаемые для снижения убыточности.



Напомним, что такие заседания в городской администрации проводятся регулярно.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»